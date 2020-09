Em uma semana, casos de Covid-19 caem 30% e mortes 13% no país

Nas últimas 24 horas, o número de mortes registradas foi de 829 e 36.303 novos casos

O Ministério da Saúde anunciou durante coletiva na tarde dessa quarta-feira (17) que a semana epidemiológica 37, de 06 a 12 de setembro, registrou diminuição de 30% no número de casos e 13% no de mortes pela Covid-19. Foi a primeira vez desde o início da pandemia que as duas curvas apresentaram uma redução acima de 10% ao mesmo tempo. Nas últimas 24 horas, o número de mortes registradas foi de 829 e 36.303 casos. No total, o país tem 134.935 óbitos e 4.455.386 casos. São Paulo segue em primeiro no ranking de infecções com 916.821 casos e 33.472 mortes.

“O Brasil vinha com platô e desde a 29ª semana epidemiológica começou a ter uma tendência de queda. Tivemos um pico no Sul na 35ª semana, mas foi por registro dos novos casos. Quando houve atualização dos casos, já se confirmou uma tendência de redução. Da 36ª para a 37ª tivemos redução bastante significativa de 30%”, destacou o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo de Medeiros, durante a coletiva. “Quando analisamos os óbitos, estávamos com um platô por volta da 23ª, por volta da 29ª já vinha mostrando uma queda gradativa e a 36ª e a 37ª uma redução de 13%. Quando no platô tínhamos por volta de 7 mil, tivemos agora 5 mil nesta última semana”, pontuou.

