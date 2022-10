Em visita, Padre Kelmon faz oração com coordenadores e presidente da Funai

Ex-candidato esteve na sede do órgão, em Brasília, durante esta segunda-feira, 17

MARCELO FONSECA/ESTADÃO CONTEÚDO Padre Kelmon foi candidato à Presidência da República nas eleições deste ano



O ex-candidato à Presidência da República, Padre Kelmon (PTB), visitou nesta segunda-feira, 17, a Fundação Nacional do Índio (Funai), localizada em Brasília. Na oportunidade, ele fez uma reza durante uma reunião com coordenadores e o presidente do órgão, Marcelo Xavier. As informações foram obtidas pela Folha de São Paulo. Inclusive, nas redes sociais, o coordenador de Identificação e Delimitação da Funai, Maurício Ricardo Anjo Teixeira Pires, que é responsável pela demarcação de terras indígenas, postou uma foto com o padre e disse que o propósito da visita foi para o ex-candidato “rezar e abençoar nosso trabalho na condução da política indigenista no Brasil”, escreveu. Estiveram também no encontro a coordenadora de licenciamento ambiental, Carla Fonseca Aquino Costa, o coordenador de monitoramento territorial, Alcir Amaral, a coordenadora de assuntos geracionais e participação social, Maria Aureni Gonzaga da Silva, um integrante da assessoria parlamentar, Sebastião Terenã, a esposa de Marcelo Xavier, Jucilene Xaviero, e seu chefe de gabinete, Matheus de Almeida.