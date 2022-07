Embaixada dos EUA diz confiar no sistema eleitoral brasileiro: ‘Modelo para o mundo’

Em nota divulgada após reunião com o presidente Jair Bolsonaro, órgão afirma que Brasil tem ‘histórico de eleições livres e justas’

Lucas Lacaz Ruiz/Estadão Conteúdo Embaixada americana disse que as eleições brasileiras servem como modelo para as nações do hemisfério e do mundo



A Embaixada dos Estados Unidos do Brasil afirmou, nesta terça-feira, 19, em comunicado à imprensa, que confia no sistema eleitoral brasileiro. A nota foi veiculada um dia após o presidente Jair Bolsonaro (PL) se reunir, no Palácio do Planalto, com 40 embaixadores de diferentes nações e falar sobre as suspeitas de fraude nas eleições deste ano e das eleições de 2018. “Como já declaramos anteriormente, as eleições no Brasil são para os brasileiros decidirem. Os Estados Unidos confiam na força das instituições democráticas brasileiras. O país tem um forte histórico de eleições livres e justas, com transparência e altos níveis de participação dos eleitores”, disse.

Além disso, a embaixada americana frisou que as eleições brasileiras, conduzidas e testadas ao longo do tempo pelo sistema eleitoral e instituições democráticas, servem como modelo para as nações do hemisfério e do mundo. “Estamos confiantes de que as eleições brasileiras de 2022 vão refletir a vontade do eleitorado. Os cidadãos e as instituições brasileiras continuam a demonstrar seu profundo compromisso com a democracia. À medida que os brasileiros confiam em seu sistema eleitoral, o Brasil mostrará ao mundo, mais uma vez, a força duradoura de sua democracia”, completou a nota.

Na segunda-feira, 18, Bolsonaro realizou uma apresentação para falar sobre o sistema eleitoral e possíveis falhas nas urnas eletrônicas. Matérias de diversos sites de notícias, bem como vídeos com manifestações de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), foram vinculados na apresentação que contou com uma tradução para a língua inglesa de todo o material divulgado. Intitulada de “Briefing com os embaixadores”, o mandatário iniciou a sua exposição com a ressalva de que o objetivo da sua manifestação era garantir “transparência e confiança” nas eleições brasileiras. Em seguida, Bolsonaro citou novamente o caso da invasão hacker no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – em que o invasor alega ter tido acesso aos códigos-fonte da corte eleitoral e que conseguiu a senha de um magistrado. “Hackers ficaram por oito meses dentro do TSE. Ao longo do inquérito, eles poderiam alterar nomes de candidatos e transferir votos de um para transferir a outros”, argumentou o chefe do Executivo.