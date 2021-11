Empresa de ônibus que tombou e matou 6 diz que irá pagar pelo traslado dos corpos

Companhia informou que já identificaram cinco vítimas, mas que não conseguiram confirmar a identidade do sexto morto

Reprodução/Twitter/@dersp Acidente aconteceu no sábado, 13, na cidade de São Luiz do Paraitinga



A AndreaTur, empresa responsável pelo ônibus que tombou e matou seis pessoas na cidade de São Luiz do Paraitinga, no Estado de São Paulo, no último sábado, 13, afirmou que irá arcar com o traslado dos corpos de cinco das vítimas. A companhia afirmou que cinco das vítimas já foram identificadas, e que até o momento ninguém “A empresa vem fazendo contato com grande parte dos passageiros e familiares para tentar o reconhecimento dessa vítima, mas sem muito sucesso”, diz nota enviada à Jovem Pan. A AndreaTur também disponibilizou um telefone de contato e solicitou colaboração para identificar o passageiro. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Ubatuba, cinco das vítimas morreram no local e uma na Santa Casa do município. Outras 12 pessoas não sofreram ferimentos.