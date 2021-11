Meteoro é avistado no céu de Santa Catarina; assista ao vídeo

Fenômeno foi registrado no céu da cidade de Monte Carlo, no norte catarinense neste sábado

Reprodução/ Jocimar Justino Meteoro demorou 10 segundos para atravessar o céu de Monte Carlo



Uma estação meteorológica em Santa Catarina registrou na noite deste sábado, 13, um meteoro no céu de Monte Carlo, no Norte catarinense. O fenômeno aconteceu às 19h37 (horário de Brasília) e foi capturado por 10 segundos. O astrônomo amador da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), Jocimar Justino, disse ao G1 que o trajeto luminoso se iniciou no Oceano Atlântico e avançou sobre o Estado. Esse foi o trajeto mais longo já registrado na estação, atingindo mais de 70 km/h. “Fiz uma projeção do trajeto, capturado pela minha câmera. É possível que o fenômeno tenha ido até mais longe, antes de cair na superfície” disse Justino.

Assista ao vídeo abaixo: