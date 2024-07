Empresa farmacêutica Libbs é condenada a pagar indenização aos filhos de Ricardo Boechat

Em março de 2023, juiz da 11ª Vara Cível havia determinado uma indenização de R$ 1,2 milhão, a ser dividida entre os dois filhos; decisão do TJ-SP reduziu o valor da indenização estipulado em 1ª instância

Divulgação/Band Colegiado considerou que a empresa farmacêutica era responsável pela segurança do contratado, inclusive no trajeto de ida e volta do evento em Campinas



O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a empresa farmacêutica Libbs terá que pagar uma indenização de R$ 600 mil aos filhos do jornalista Ricardo Boechat, falecido em um acidente de helicóptero em fevereiro de 2019. Na ocasião do acidente, Boechat estava retornando de uma palestra realizada pela empresa farmacêutica em Campinas. O helicóptero em que ele estava caiu sobre um caminhão em um trecho do Rodoanel que dá acesso à rodovia Anhanguera. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu o valor da indenização que havia sido estipulado em primeira instância. Em março de 2023, o juiz Dimitrios Zarvos Varellis, da 11ª Vara Cível, havia determinado uma indenização de R$ 1,2 milhão, a ser dividida entre os filhos Paula Boechat e Rafael Boechat. A Libbs alegou que não tinha responsabilidade sobre o acidente, uma vez que o táxi-aéreo havia sido contratado por outra empresa, responsável pela organização da palestra. No entanto, o colegiado da 38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que a empresa farmacêutica era responsável pela segurança do contratado, inclusive no trajeto de ida e volta do evento em Campinas.

Ainda cabe recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

