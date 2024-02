Temporal causa alagamentos em São Paulo e interrompe serviço em linha de trem

Neste domingo, 18, uma chuva intensa atingiu a capital paulista, levando o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura a emitir um alerta de atenção para alagamentos em todas as regiões da cidade. Por volta das 14h40, o CGE informou que o tempo instável poderia gerar chuvas fortes, acompanhadas por rajadas de vento e até mesmo granizo em algumas áreas, como Osasco, Barueri e Santana de Parnaíba. O serviço de trem da Linha 8-Diamante precisou ser interrompido devido a um alagamento na via entre as estações Lapa e Palmeiras-Barra Funda. A ViaMobilidade, responsável pela linha, comunicou que os trens não estavam circulando entre as estações Lapa e Júlio Prestes. Diversos pontos da cidade ficaram intransitáveis. Na Avenida Anhaia Melo, zona leste da capital, a água chegou no para-choque de alguns carros. Para fugir do alagamento, alguns motoristas fizeram manobras no canteiro central.

A Prefeitura de São Paulo emitiu orientações para evitar problemas decorrentes dos alagamentos, incluindo evitar transitar em ruas alagadas, não enfrentar correntezas, buscar abrigo seguro e manter distância de redes elétricas e árvores. Também recomendou o planejamento de viagens e o contato com a central de atendimento da CET para informações sobre o trânsito.

Para a segunda-feira, o CGE prevê aumento da probabilidade de chuva moderada a forte durante a tarde na capital e região metropolitana, com temperaturas entre 20°C e 28°C e umidade do ar acima de 48%. Além disso, destaca-se a atenção à navegação marítima devido aos efeitos da depressão subtropical no litoral. Na terça-feira, a previsão aponta pancadas de chuva moderada a forte a partir da tarde, com temperaturas entre 20°C e 26°C e umidade do ar acima de 55%.

*Com informações do Estadão Conteúdo