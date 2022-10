Empresário que agrediu faxineira em BH pagará R$ 45 mil de indenização à vítima

Pagamento deve ser efetuado em 10 parcelas de R$ 4,5 mil; caso ocorreu em setembro

Reprodução Homem se irritou e agrediu faxineira em Belo Horizonte em setembro



O empresário Rafael Birro que foi gravado agredindo a faxineira Lenirge Lima, em Belo Horizonte, terá que pagar R$ 45 mil de indenização à vítima. De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) o pagamento deverá ser efetuado em 10 parcelas de R$ 4,5 mil. O valor precisa ser depositado no dia 20 de cada mês. O acordo foi firmado entre os advogados das duas partes em uma audiência nesta quarta-feira, 19, após mais de um mês do ocorrido. A primeira parcela já deve ser depositada nesta quinta-feira, 20. O pagamento prevê a extinção do processo movido pela vítima. Câmera de segurança de um prédio mostra a mulher lavando a calçada de um imóvel ponde trabalha, na Rua Bernardo Guimarães, em Lourdes. Em determinado momento o empresário se aproxima, para e começa a discutir com a faxineira. Então, ele parte pra cima tira a mangueira da mão da faxineira e começa a molhar a vítima. Em seguida, ela cai. O homem joga o objeto no chão e deixou o local.