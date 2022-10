Ladrão ‘educado’ deseja boa tarde e anuncia assalto: ‘Só não reage, tudo bem?’

Dupla invadiu uma loja de cosméticos em Belo Horizonte e um dos suspeitos tentava acalmar as vítimas: “Não vou fazer nada com vocês”

Reprodução/Redes Sociais Dupla roubou produtos de uma loja de cosméticos em Belo Horizonte



Uma câmera instalada dentro de uma loja de cosméticos, em Belo Horizonte-MG, registrou o momento e que dois homens entram no estabelecimento e um deles anunciam um assalto. No entanto, o modo que ele anunciou o crime foi captado e chamou a atenção. Os dois entraram no estabelecimento e foram próximo a um balcão onde duas mulheres estavam. Um dos suspeitos desejou boa tarde e em seguida anunciou o assalto. Ele pediu para que as mulheres não reagissem e que não levaria nada delas, na tentativa de tranquilizar as vítimas. “Boa tarde. Moças, é um assalto. Por favor, fiquem quietas as duas que eu não vou fazer nada. Só não reage. Tá, ok? Tudo bem? Não saiam do lugar. Pode ficar tranquila moça. Não vou levar nem o telefone seu, viu?”, disse o suspeito enquanto pegava produtos da prateleira. Ele alertou as vítimas para que não saíssem da loja. “Não sai enquanto a gente sair, porque tem um rapazinho esperando ali. Se sair, ele vem. E vai ver coisa que não merece ver”. O comparsa sugeriu para que ele olhasse se havia dinheiro no caixa. Porém, o suspeito negou. “Não, Não quero o dinheiro delas não”, disse o ladrão. Ninguém foi preso até o momento. O caso ocorreu na última segunda-feira, 17, e segue sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.

Confira o diálogo: Ladrão: “Boa tarde, tudo bem?”. Funcionária: “Boa tarde”. Ladrão: “Moça, isso é um assalto. Por favor, fique quieta. As duas. Eu não vou fazer nada. Só não reage, ok? Tudo bem? Não saiam do lugar. Vigia. Olha as minhas costas. Pode ficar tranquila, moça. Não vamos fazer nada com vocês, não. Não vou levar nem telefone seu, viu? Não sai enquanto a gente sair, porque tem um rapazinho esperando ali. Se sair’, ele vem. E vai ver coisa que não merece ver”. Comparsa: “Vai ver se tem dinheiro no caixa ali”. Ladrão: “Não. Quero o dinheiro delas, não. Comparsa: “Do caixa”. Ladrão: “Nada delas”.