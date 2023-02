Empresário suspeito de homicídio de dois líderes do PCC em SP é preso em hotel de luxo na Bahia

Troca de informações entre a Polícia Civil paulista e de Salvador ajudaram na identificação do homem; crime ocorreu em dezembro de 2021

Divulgação/Ascom-PC

Um empresário suspeito de envolvimento no homicídio de dois líderes da facção criminosa paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) foi preso nesta quinta-feira, 2, em um hotel de luxo em Itacaré, no interior da Bahia. O crime ocorreu em dezembro de 2021. Anselmo Becheli Santa Fausta, 38, conhecido como Cara Preta, e Antônio Corona Neto, 33, o Sem Sangue, foram assassinados na Zona Leste de São Paulo. O autor da execução foi morto pouco tempo depois, em janeiro de 2022. A prisão foi efetuada por policiais do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), através da Delegacia de Furtos e Rubos de Veículos (DRFRV) e contou com o apoio da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus). empresário foi descoberto através de informações da Polícia Civil de São Paulo, segundo o delegado da DRFRV, Maurício Moradillo. “Recebemos informações da Polícia Civil de São Paulo que o empresário investigado pelos assassinatos de Anselmo Becheli Santa Fausta e Antônio Corona Neto, em 2021, na zona leste paulista, estaria em Salvador. Aprofundamos a investigação e descobrimos que ele estava hospedado em um hotel de luxo, no município de Itacaré”, disse. Os policiais foram até o município e conseguiram cumprir o mandado de prisão. Ele será recambiado para São Paulo.