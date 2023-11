Temporal no Rio Grande do Sul deixa 100 mil sem energia elétrica, tira pessoas de casa e revive pesadelo de setembro

Na redes sociais, governador Eduardo Leite alertou para ‘episódio semelhante’ ao de dois meses atrás, quando ciclone devastou Estado’; Rio Taquari, no município de Lajeado, ultrapassou a cota de inundação

LEANDRO OSÓRIO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Alagamento em Venâncio Aires, cidade que fica a 130 km de Porto Alegre



O Rio Grande do Sul, que foi devastado por um ciclone em setembro, agora enfrenta enchentes devido às fortes chuvas. O Rio Taquari, no município de Lajeado, ultrapassou a cota de inundação devido ao aumento abrupto do nível da água em apenas uma hora. A região, que já foi uma das mais afetadas pelo ciclone, teve que remover 172 pessoas de suas casas e direcioná-las ao Parque do Imigrante. Algumas ruas da cidade foram inundadas, e o parque de diversões recém-instalado também ficou completamente alagado. A Região Metropolitana de Porto Alegre, a Serra Gaúcha e o Vale do Taquari foram os locais mais afetados. Cerca de 100 mil pessoas chegaram a ficar sem luz neste sábado, 18, mas o número caiu para 60 mil no final da tarde. Em Gramado, duas pessoas morreram após uma casa ser soterrada. As chuvas ainda causaram deslizamentos, destruindo estradas, casas e pontes em todo o Estado.

A cidade de Muçum, também localizada no Vale do Taquari, também enfrenta o aumento do nível do Rio Taquari. O prefeito Mateus Trojan alertou a população sobre a elevação do rio e ressaltou que ainda há muita água por vir devido às chuvas nas regiões mais altas e às vazões crescentes nas barragens. O governador Eduardo Leite (PSDB) disse que os estragos causados pelo novo fenômeno climático podem ser semelhantes aos de dois meses atrás. “Acabei de receber o alerta da Defesa Civil. O monitoramento do nível das barragens das usinas hidrelétricas que compõem o complexo Ceran aponta que podemos, ao longo do rio Taquari, vivenciar um episódio semelhante ao que vivenciamos em setembro”, alertou o tucano.

Roca Sales é outra cidade afetada pelas enchentes do Rio Taquari. O nível do rio tem subido rapidamente, cerca de 50 centímetros por hora, e 50 famílias já foram retiradas das áreas de risco. Na área rural da cidade, a rodovia ERS 129 está interditada devido à queda de barreiras. Em Taquara, a prefeitura está trabalhando para remover famílias de áreas de risco em três bairros diferentes. Já em Gramado, na Serra Gaúcha, várias ruas ficaram alagadas e uma casa desabou, deixando três pessoas feridas. Além disso, em Antônio Prado, um homem está desaparecido após seu carro ser levado pela correnteza do Rio das Antas. Dois outros homens que estavam no veículo conseguiram se salvar e relataram o incidente aos bombeiros, que estão realizando buscas com a ajuda de mergulhadores da guarnição de Porto Alegre.

