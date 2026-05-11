Encontre seu refúgio secreto no litoral de Santa Catarina

Um guia para praias em que o único barulho é o das ondas quebrando na areia

MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO A experiência de encontrar essas praias vai muito além de um simples dia de sol



Imagine fechar os olhos e ouvir apenas o ritmo das ondas, o sussurro do vento nos coqueiros e o canto distante de um pássaro. Agora, imagine abrir os olhos e ver uma faixa de areia dourada só para você, banhada por um mar de tons que variam do azul-turquesa ao verde-esmeralda. Essa cena não é um sonho distante ou o privilégio de poucos. É um convite, uma promessa escondida ao longo da costa catarinense, para aqueles que ousam sair do caminho comum e buscam saber como chegar a praias mais vazias e secretas no litoral de Santa Catarina para fugir do agito.

Longe das cadeiras de praia enfileiradas e do som alto, existe uma outra Santa Catarina, uma que se revela em trilhas pela Mata Atlântica e em pequenos passeios de barco. Um lugar onde a recompensa é a paz, o silêncio e uma conexão profunda com a natureza em seu estado mais puro.

Onde a Mata Atlântica beija o mar esmeralda

A beleza desses paraísos não está apenas na areia e no mar, mas na jornada que te leva até eles. Cada passo na trilha, cada minuto navegando, aumenta a expectativa e torna o momento da chegada ainda mais espetacular. São cenários que parecem pintados à mão, esperando para serem descobertos.

Lagoinha do Leste (Florianópolis): Considerada por muitos a praia mais selvagem da Ilha da Magia. O acesso principal é por trilhas de intensidade média (cerca de 1 a 2 horas de caminhada), que te presenteiam com vistas panorâmicas de tirar o fôlego antes mesmo de você pisar na areia. A recompensa é uma praia extensa com uma lagoa de água doce que encontra o mar, um espetáculo inesquecível.

Considerada por muitos a praia mais selvagem da Ilha da Magia. O acesso principal é por trilhas de intensidade média (cerca de 1 a 2 horas de caminhada), que te presenteiam com vistas panorâmicas de tirar o fôlego antes mesmo de você pisar na areia. A recompensa é uma praia extensa com uma lagoa de água doce que encontra o mar, um espetáculo inesquecível. Praia do Tinguá (Governador Celso Ramos): Um pequeno pedaço do Caribe em Santa Catarina. Acessível por uma trilha mais longa ou, mais facilmente, por barcos que partem da Praia de Cima. Suas águas são tão cristalinas que é possível ver os peixes nadando aos seus pés. É o lugar perfeito para se sentir em uma ilha deserta.

Um pequeno pedaço do Caribe em Santa Catarina. Acessível por uma trilha mais longa ou, mais facilmente, por barcos que partem da Praia de Cima. Suas águas são tão cristalinas que é possível ver os peixes nadando aos seus pés. É o lugar perfeito para se sentir em uma ilha deserta. Praia Vermelha (Penha): Escondida entre costões rochosos, esta praia encanta pelo contraste de suas areias com as pedras avermelhadas e a vegetação exuberante. O acesso é por uma trilha curta e íngreme, mas cada passo vale a pena pela sensação de exclusividade e pela beleza rústica do lugar.

A jornada é tão mágica quanto o destino

A experiência de encontrar essas praias vai muito além de um simples dia de sol. É sobre a aventura, a superação e a reconexão. É sobre trocar o barulho da cidade pelo som da natureza e a pressa pela calma da contemplação.

Abrace as trilhas: Veja a caminhada não como um obstáculo, mas como parte da imersão. Respire o ar puro da mata, observe a fauna e a flora locais e sinta a ansiedade boa de se aproximar do seu destino.

Veja a caminhada não como um obstáculo, mas como parte da imersão. Respire o ar puro da mata, observe a fauna e a flora locais e sinta a ansiedade boa de se aproximar do seu destino. Converse com os locais: Muitas vezes, os melhores segredos não estão nos guias turísticos. Pescadores e moradores antigos são os guardiões de dicas preciosas sobre aquele cantinho especial que ninguém conhece.

Muitas vezes, os melhores segredos não estão nos guias turísticos. Pescadores e moradores antigos são os guardiões de dicas preciosas sobre aquele cantinho especial que ninguém conhece. Prepare um piquenique: Já que esses lugares são isolados, leve sua própria comida e bebida. Um piquenique em uma praia deserta, com uma vista espetacular, é uma memória que você guardará para sempre.

Já que esses lugares são isolados, leve sua própria comida e bebida. Um piquenique em uma praia deserta, com uma vista espetacular, é uma memória que você guardará para sempre. Desconecte-se para se conectar: Deixe o celular de lado (a não ser para fotos) e permita-se estar presente. Sinta a areia nos pés, mergulhe no mar, leia um livro ou simplesmente não faça nada.

Seu manual para encontrar o paraíso perdido

Fugir do óbvio é mais simples do que parece. Não exige equipamentos caros ou um espírito aventureiro radical, apenas a vontade de explorar e um pouco de planejamento para garantir que a experiência seja perfeita.

A melhor época para a paz: Para garantir o máximo de tranquilidade, evite a alta temporada (dezembro a fevereiro). Os meses de outono (março a maio) e primavera (setembro a novembro) oferecem dias lindos, temperaturas agradáveis e praias praticamente vazias.

Para garantir o máximo de tranquilidade, evite a alta temporada (dezembro a fevereiro). Os meses de outono (março a maio) e primavera (setembro a novembro) oferecem dias lindos, temperaturas agradáveis e praias praticamente vazias. O que levar na mochila: Essenciais incluem água em abundância, lanches leves, protetor solar, repelente, um chapéu ou boné e um saco para recolher todo o seu lixo. Para as trilhas, um calçado confortável e seguro é fundamental.

Essenciais incluem água em abundância, lanches leves, protetor solar, repelente, um chapéu ou boné e um saco para recolher todo o seu lixo. Para as trilhas, um calçado confortável e seguro é fundamental. Segurança em primeiro lugar: Avise alguém sobre seu roteiro, especialmente se for fazer uma trilha sozinho. Verifique a previsão do tempo e as condições da maré antes de sair.

Santa Catarina guarda mais do que praias; ela guarda momentos de pura magia, sentimentos de descoberta e a prova de que os lugares mais incríveis são aqueles que nos esforçamos um pouco mais para alcançar. A aventura de descobrir o seu próprio paraíso secreto está apenas começando. Você está pronto para ouvir o chamado?