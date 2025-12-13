Enel diz que deve restabelecer o fornecimento de energia em SP até a noite de domingo

A companhia afirma ter restabelecido o serviço para cerca de 3,1 milhões de clientes afetados

BRUNO ESCOLASTICO/E.FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO



A Enel afirmou em comunicado que trabalha para restabelecer o fornecimento de energia na Região Metropolitana de São Paulo até o fim de domingo, 14. A cidade enfrenta um cenário de caos, com milhares de imóveis sem luz há dias.

A concessionária diz que o vendaval que atingiu a área da qual é responsável “foi o mais prolongado já registrado” na região e que mobilizou um “número recorde” de equipes em campo: 1,8 mil.

A companhia afirma ter restabelecido o serviço para cerca de 3,1 milhões de clientes afetados, “utilizando sistemas de automação e com o trabalho intensivo das equipes em campo”.

As condições meteorológicas adversas, diz a Enel, impactaram significativamente as operações de restabelecimento, “pois as rajadas contínuas causaram novas interrupções enquanto as equipes trabalhavam para religar os clientes”.

O comunicado cita dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontando para rajadas de até 82,8 km/h nesta semana em São Paulo.

“Desde o início das medições em 2006, é a primeira vez que a estação meteorológica Mirante de Santana registra uma sequência tão prolongada de ventos superiores a 70 km/h na cidade de São Paulo”, diz a Enel.

Mais de 448 mil imóveis continuam sem energia na Região Metropolitana de São Paulo, de acordo com boletim atualizado pela Enel às 10h50 de hoje.

Alerta da Defesa Civil

A Defesa Civil de São Paulo alerta para quatro dias de chuvas intensas e risco elevado de transtornos em todo o Estado, deste sábado, 13, até terça-feira, 16.

O órgão prevê a continuidade do tempo instável nos próximos dias em razão da passagem lenta de uma frente fria. O comunicado foi emitido na sexta-feira.

Além disso, o prejuízo para bares, restaurantes e hotéis devido ao blecaute iniciado na última terça-feira, 9, pode chegar a R$ 100 milhões, de acordo com a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp).

Segundo a entidade, 5 mil estabelecimentos foram afetados, incluindo locais na capital paulista, nos municípios da região do ABC, em Osasco, Itapecerica da Serra e em parte do interior. Os danos incluem perdas de alimentos, equipamentos e clientes.

*Estadão Conteúdo