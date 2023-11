Enel diz que restabeleceu fornecimento de energia em SP após temporal na quarta-feira

Em comunicado, empresa diz que está resolvendo ‘casos específicos’ e que reforçou efetivo na rua; região metropolitana vem sofrendo com quedas de luz no último mês

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo a empresa, cerca de 900 equipes estão atuando nas ruas



A Enel, empresa responsável pela distribuição de energia para a cidade de São Paulo e outros municípios da Região Metropolitana, informou que o fornecimento de energia elétrica para as residências que foram impactadas pela chuva da última quarta-feira, 15. Em comunicado, a Enel confirmou que os técnicos da empresa seguem trabalhando em “casos específicos” de falta de luz que foram registrados na quinta-feira, 16, e afirma que reforçou o efetivo em campo, mobilizando “cerca de 900 equipes”. De acordo com a empresa, as áreas que estão sob concessão da distribuidora foram atingidas com rajadas de ventos de até 56 km/h e as chuvas provocaram a queda de árvores em toda a capital, provocando o rompimento de fiação. Na quinta-feira, o presidente da Enel no Brasil, Nicolas Cotugno, disse que 80 mil clientes ainda estavam sem energia após as chuvas. De acordo com Cotugno, quase 290 mil foram afetados pelo temporal. Ainda na quinta-feira, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou que solicitou à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) o cancelamento do contrato com a Enel. No começo do mês, após um temporal, cerca de 2,1 milhões de clientes ficaram sem luz. A Enel levou uma semana para restabelecer o fornecimento para todos os afetados.