Polícia resgata cães e aves vítimas de maus-tratos na Zona Sul de SP

No total, 19 cachorros foram localizados, além de dezenas de pássaros, todos em péssimas condições; um homem foi preso em flagrante

Divulgação/Polícia Civil de São Paulo Polícia Civil resgata animais vítimas de maus-tratos



A Polícia Civil de São Paulo resgatou cães e aves vítimas de maus-tratos em uma residência no Capão Redondo, Zona Sul da capital paulista. Um homem de 64 anos foi preso em flagrante. A ação ocorreu no âmbito da Operação Bull-Baiting. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), policiais da Divisão do Meio Ambiente tomaram conhecimento de um vídeo onde um cão, da raça pitbull, atacava uma cadela grávida, sem raça definida. Uma pessoa que fez a filmagem grita ao fundo: “Pelo amor de Deus, vai matar a cachorra. Os cachorros estão se matando”, grita desesperada. Os policiais foram até a Rua José Marcondes de Mattos, no Jardim Lilah, e localizaram 19 cachorros e dezenas de aves em péssimas condições. O homem estava no local e acabou preso em flagrante, O caso foi registrado como praticar ato de abuso a animais pelo Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC). Oito policiais participaram da ação, segundo a SSP.