Enel promete volta total de energia ainda nesta terça-feira em SP

Até a noite desta segunda-feira, 6, cerca de 300 mil clientes permaneciam sem luz após a chuva que atingiu a capital paulista na última sexta-feira, 3

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Capital paulista registrou apagão após vendaval na última sexta-feira, 3



A Enel prometeu a volta total de energia elétrica ainda nesta terça-feira, 7, em São Paulo. Até a noite desta segunda-feira, 6, cerca de 300 mil clientes permaneciam sem luz após a chuva que atingiu a capital paulista na última sexta-feira, 3. De acordo com a concessionária, 77 horas depois do temporal, aproximadamente 1.8 milhão de clientes tiveram o serviço normalizado, de um total de 2.1 milhões afetados. Em comunicado, a Enel afirmou que “os profissionais da companhia seguem trabalhando 24 horas por dia para agilizar os atendimentos e normalizar o fornecimento para quase a totalidade dos clientes até esta terça-feira”. Esta foi a promessa feita pelo prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB). Ainda conforme a Enel, como a rede foi atingida por queda de árvores de grande porte e galhos, a recuperação ocorre de forma gradual.

Leia o comunicado da Enel na íntegra:

A Enel Distribuição São Paulo informa que restabeleceu a energia para 85% dos clientes que tiveram o fornecimento impactado após o vendaval da última sexta-feira. Até o momento, cerca de 1,8 milhão de clientes tiveram o serviço normalizado, de um total de 2,1 milhões afetados na última sexta-feira. O vendaval que atingiu a área de concessão no dia 3 de novembro foi o mais forte dos últimos anos e provocou danos severos na rede de distribuição. Os profissionais da companhia seguem trabalhando 24 horas por dia para agilizar os atendimentos e normalizar o fornecimento para quase a totalidade dos clientes até esta terça-feira (07/11), conforme anunciado em reunião com o prefeito de São Paulo. Devido à complexidade do trabalho para reconstrução da rede atingida por queda de árvores de grande porte e galhos, a recuperação ocorre de forma gradual. Em atuação conjunta com Corpo de Bombeiros, Prefeitura e outras autoridades, a companhia tem priorizado os casos mais críticos, como serviços essenciais. A Enel São Paulo seguirá com a mobilização total dos profissionais e reforço em várias frentes, como call center e operação de campo. A companhia orienta que os clientes acessem os canais digitais da companhia para abrir chamado de falta de luz, por meio do app Enel São Paulo e agência virtual do site.