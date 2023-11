CPI da Enel terá diretor-presidente da concessionária em comissão para apurar irregularidades

Presidente da CPI convocou seguidores nas redes sociais para preencherem formulário de reclamações relativas à concessionária de energia

Reprodução/Instagram/thiagoauricchio_ Thiago Auricchio é deputado estadual de São Paulo e presidente da CPI da Enel



O deputado estadual Thiago Auricchio (PL-SP), presidente da CPI da Enel na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), protocolou um requerimento nesta segunda-feira, 6, convocando o diretor-presidente da concessionária de energia, Max Xavier Lins, para depor durante a comissão. O diretor deve ser ouvido como testemunha, para que a CPI possa apurar possíveis irregularidades e práticas abusivas cometidas pela Enel. Em suas redes sociais, Thiago compartilhou um vídeo em que pede ajuda da população para que as pessoas preencham um formulário de reclamações relativas à concessionária. Conforme mostrou o site da Jovem Pan, mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas com a falta de energia na última sexta-feira, 13, após fortes chuvas terem atingido a cidade de São Paulo e a região metropolitana do Estado. Nesta segunda-feira ainda haviam cerca de 500 mil residências sem luz elétrica. “Muitas famílias ainda sofrem com o descaso da ENEL e vamos dedicar esses dias para garantir que a empresa seja responsabilizada por esse descaso. Não medirei esforços nessa luta! Sigo recebendo reclamações e demandas, por isso estou inteiramente à disposição para juntos trabalharmos pela normalização das nossas rotinas”, disse o parlamentar em uma publicação no seu perfil do Instagram. Em outra postagem, ele afirmou que “a CPI da Enel não medirá esforços para que a empresa arque com o descaso e o desserviço da falta de energia após a forte chuva que atingiu a região na última sexta. Como presidente da CPI garanto isso a vocês, contem comigo”.