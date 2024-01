Enel restabelece energia de 70% dos clientes afetado pela forte chuva que atingiu São Paulo

Rajadas de ventos de até 76km/h causaram queda de árvores e galhos danificando trechos da rede elétrica; municípios mais atingidos foram São Paulo e Santo André

MARCO AMBROSIO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Equipes da Prefeitura trabalham na remoção de árvores que caíram devido à chuva forte seguida de ventania que atingiu o bairro da Vila Nova Conceição, na zona sul da cidade de São Paulo



A Enel informou nesta terça-feira, 9, que restabeleceu a energia para aproximadamente 70% dos clientes que tiveram o fornecimento impactado na tarde de segunda-feira, 8, com a forte chuva, acompanhada por rajadas de ventos de até 76km/h que atingiu a cidade de São Paulo e fizeram milhares de pessoas viverem novamente o drama da falta de energia. Os fortes ventos causaram queda de árvores e galhos danificando trechos da rede elétrica. No final do ano passado várias regiões ficaram dias sem luz após um forte temporal. Desta vez, os municípios mais afetados foram São Paulo e Santo André. Na capital paulista, diversos bairros foram afetados, como Moema, Vila Nova Conceição, Jardim Paulista, Planalto Paulista, Jabaquara, Vila Mariana, Pedreira, Pirituba, Centro e Itaquera. Nos Jardins, alguns quarteirões ainda estavam sem luz na manhã desta terça-feira. A região entre a rua Batataes e a avenida Paulista foi uma das mais atingidas, ficando sem energia por volta das 15h de segunda-feira. Inicialmente, a Enel havia previsto o retorno da eletricidade para as 18h30 de segunda-feira, mas o prazo foi adiado para 20h30. A empresa afirmou que o problema deve estar resolvido até as 10h.

Além dos problemas com a energia elétrica, a região também sofreu com a queda de árvores em ruas importantes, como as alamedas Joaquim Eugênio de Lima e Campinas, e em travessas como a Batataes. Houve diversos pontos de alagamento e fios da rede elétrica ficaram expostos, derrubados por galhos. Os ventos fortes também causaram danos no parque Ibirapuera, onde a estrutura metálica usada na manutenção da marquise foi derrubada, deixando quatro pessoas feridas sem gravidade. A Enel informou que aumentou as equipes em campo e está realizando manobras remotas via sistema de telecomando para minimizar o impacto aos clientes. Cerca de 800 equipes estão trabalhando para restabelecer a energia para todos os afetados. A Defesa Civil estadual alerta que, apesar do dia ensolarado e com sensação de abafamento, há previsão de pancadas de chuva forte ao longo do dia, acompanhadas por raios e vento.