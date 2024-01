Terremoto de magnitude 6,0 atinge região central do Japão

Tremor aconteceu na mesma região onde ocorreu o abalo sísmico em 1º de janeiro, causando a morte de mais de 200 pessoas

Philip FONG / AFP O tremor da semana passada causou estragos significativos e destruindo edifícios



Um forte terremoto de magnitude 6,0 atingiu a região central do Japão nesta terça-feira, 9, de acordo com a Agência Meteorológica do país. O tremor ocorreu na costa do mar, na mesma área onde ocorreu o terremoto de magnitude 7,5 no último dia 1º, resultando na morte de mais de 200 pessoas. Felizmente, não houve alerta de tsunami emitido desta vez. O tremor da semana passada causou estragos significativos, destruindo edifícios, provocando incêndios e derrubando infraestruturas na Península de Noto, na ilha principal de Honshu. Até o momento, mais de 100 ainda estão desaparecidas, de acordo com as autoridades regionais. As equipes de resgate têm enfrentado dificuldades para chegar às comunidades isoladas e limpar os destroços devido a estradas bloqueadas e condições climáticas adversas.

Em um novo relatório divulgado nesta terça, autoridades da região de Ishikawa informaram que o número de mortos aumentou para 202. Além disso, as condições para os desabrigados continuam precárias. Cerca de 30 mil pessoas ainda estão alojadas em abrigos governamentais, muitas delas sem acesso adequado a comida, água e aquecimento. Aproximadamente 60 mil residências estão sem água e 15.600 estão sem eletricidade. As chuvas recentes também causaram cerca de mil deslizamentos de terra, piorando ainda mais as condições das estradas. O primeiro-ministro Fumio Kishida instruiu seu gabinete a tomar medidas para resolver o isolamento das comunidades afetadas e continuar com as operações de resgate. Também foram ordenadas evacuações para regiões distantes da área atingida pelo terremoto.