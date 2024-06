Enem 2024 tem mais de 5 milhões de inscritos

Metade dos candidatos, cerca de 2,7 milhões, não precisou pagar a taxa de inscrição; provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2024 registrou mais de 5 milhões de inscritos, superando os anos anteriores. Metade dos candidatos, cerca de 2,7 milhões, não precisou pagar a taxa de inscrição após ter o pedido de isenção aprovado. Entre os inscritos, 1,6 milhão está concluindo o Ensino Médio este ano, sendo que 80% deles receberam isenção. Em pelo menos 13 unidades da federação, todos os estudantes que terminam a educação básica em 2024 demonstraram interesse em participar do exame. Os candidatos restantes, cerca de 325 mil, devem quitar a taxa de inscrição até a próxima quarta-feira. No Rio Grande do Sul, as inscrições ficarão abertas para os estudantes locais até sexta-feira (21).

Caso o pagamento das taxas seja confirmado, o número de inscritos no Enem de 2024 deve superar os anos anteriores, que registraram 3,3 milhões (2021), 3,4 milhões (2022) e 3,9 milhões (2023) de participantes. Os candidatos que necessitam de atendimento especializado tiveram até o último sábado para indicar suas necessidades, com resultados previstos para 24 de junho e período de recursos de 24 a 28 deste mês. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro em todo o país. Os gabaritos estão previstos para serem divulgados em 20 de novembro, com as notas sendo publicadas em 13 de janeiro do próximo ano, conforme o edital do Inep.

