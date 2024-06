Enem 2024: prazo prorrogado para inscrições termina nesta sexta

Interessados em realizar a prova devem se inscrever na Página do Participante até às 23h59; exames serão aplicados nos dias 3 e 10 de novembro

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terminam às 23h59 desta sexta-feira (14). Embora o prazo estivesse inicialmente previsto para encerrar em 7 de junho, houve prorrogação por parte do Ministério da Educação (MEC). Essa decisão veio como uma resposta aos eventos trágicos que abalaram o Rio Grande do Sul, permitindo que os estudantes, não apenas da região afetada, mas de todo o país, tenham mais uma oportunidade de se inscrever. O valor da taxa de inscrição equivale a R$ 85 e o pagamento deve ser efetuado até o dia 19 de junho. Já os alunos de escola pública que concluem o Ensino Médio em 2024, estão isentos do pagamento da taxa. Para efetuar a inscrição, os interessados devem acessar a Página do Participante por meio do login único do gov.br, preenchendo todos os dados necessários para garantir sua participação no exame.

Em meio às adversidades, o ministro da Educação, Camilo Santana, trouxe algumas garantias e esclarecimentos. Apesar das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, as datas de realização do Enem estão, por enquanto, mantidas para os dias 3 e 10 de novembro. No entanto, Santana não descarta a possibilidade de um adiamento ou até mesmo a realização de uma prova específica para o Estado, dependendo de como a situação evoluir nos próximos meses. O gabarito oficial será divulgado em 20 de novembro, e os resultados estão previstos para serem anunciados a partir de 13 de janeiro de 2025.

