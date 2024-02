‘Enem dos concursos’ bate recorde de inscrições; quase 1,3 milhão de pessoas ainda não pagaram a taxa

Concurso Público Nacional Unificado soma 2,65 milhões de cadastros recebidos para disputar as 6.640 vagas oferecidas em 21 órgãos públicos federais

Reprodução/ Fundação Cesgranrio

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou neste sábado (10) o balanço do Concurso Público Nacional Unificado, mais conhecido como “Enem dos Concursos”. O prazo de inscrições encerrou-se na sexta-feira, 9. Durante o período, 2,65 milhões de brasileiros se cadastraram para concorrer a 6.640 vagas em 21 órgãos públicos federais, divididas em oito blocos temáticos. O número representa um recorde para concursos públicos no país. Uma das características inovadoras desse modelo de seleção é a realização conjunta de provas para o provimento de cargos públicos. As provas serão aplicadas simultaneamente em 220 cidades do país no dia 5 de maio. Os candidatos responderão a questões objetivas específicas e dissertativas, de acordo com a área de atuação.

Apesar do alto número de inscrições, quase 1,3 milhão de pessoas ainda não efetuaram o pagamento da taxa, que é de R$ 90 para cargos de ensino superior e R$ 60 para ensino médio. Até o momento, 1,28 milhão de inscritos ainda não realizaram o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), que pode ser feito em agências bancárias ou através do PIX, utilizando o QR Code disponibilizado no documento, até a sexta-feira, 16. A Fundação Cesgranrio é responsável pela realização do certame, e o resultado final está previsto para ser divulgado em 30 de julho.

*Reportagem produzida com auxílio de IA