‘Enem dos concursos’: Prazo para pagamento da taxa de inscrição termina nesta sexta

O prazo para o pagamento da taxa de inscrição o Concurso Público Nacional Unificado, o ‘Enem dos Concursos’, se encerra nesta sexta-feira, 16. O valor é de R$ 90 para os cargos de nível superior e R$ 60 para os de nível médio. O pagamento pode ser realizado em agências bancárias ou por meio do PIX, utilizando o QR Code. Ao todo, o concurso unificado registrou 2,65 milhões de candidatos cadastrados, sendo que 1,28 milhão ainda precisam quitar a taxa para confirmar a participação no processo seletivo. Ao todo, serão oferecidas 6.640 vagas em 21 órgãos públicos brasileiros. As provas estão agendadas para o dia 5 de maio e serão aplicadas em 220 cidades.

No dia 29 de fevereiro, os candidatos poderão verificar os dados finais da inscrição por meio do site da Cesgranrio. Já a consulta sobre o local de prova estará disponível a partir do dia 29 de abril. Os resultados das provas serão divulgados no dia 3 de junho, e o resultado final com a classificação dos aprovados será divulgado no dia 30 de julho. É fundamental que os candidatos estejam atentos ao conteúdo do edital escolhido durante todo o concurso. Recentemente, os editais passaram por retificações para corrigir ambiguidades e informações imprecisas. Portanto, é importante que os concorrentes estejam cientes dessas atualizações.

