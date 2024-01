‘Enem dos Concursos’ recebe mais de 200 mil inscritos em apenas 24 horas

Prova está marcada para 5 de maio e será aplicada em mais de 200 cidades de todo o Brasil; são oferecidas 6.640 vagas para 21 órgãos federais

Reprodução/ Fundação Cesgranrio



O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou que o Concurso Público Nacional Unificado, mais conhecido como o “Enem dos concursos”, já registrou mais de 200 mil inscrições em apenas 24 horas. Os cadastros tiveram início na sexta, 19, a partir das 10h, e vão até o dia 9 de fevereiro. No total, o concurso vai oferecer 6.640 vagas para 21 órgãos federais. A estimativa do governo federal é de receber cinco milhões de candidaturas. A prova está marcada para o dia 5 de maio e será aplicada em dois turnos, em mais de 200 cidades do Brasil, abrangendo todos os Estados e o Distrito Federal.

O salário inicial mais alto oferecido pelo concurso é de R$ 22.921,71, para o cargo de auditor-fiscal do trabalho. Já a remuneração mais baixa é para a vaga de técnico em informações geográficas e estatísticas, com salário inicial de R$ 4.008,24. Os candidatos interessados em participar do concurso devem pagar uma taxa de inscrição que varia entre R$ 60 e R$ 90, e é necessário ter uma conta no Gov.br para se cadastrar. A divulgação final dos resultados está prevista para o dia 30 de julho, e a convocação para posse e cursos de formação terá início no dia 5 de agosto.