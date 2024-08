‘Enem dos Concursos’ tem alta taxa de abstenção, mas dentro das expectativas do governo

Dados oficiais não foram divulgados, mas a ministra da Gestão, Esther Dweck, admitiu que ‘os números não são baixos’; cerca de 2,1 milhões de candidatos se inscreveram para o Concurso Nacional Unificado

FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO Candidatos chegam para a prova do Concurso Nacional Unificado na unidade da Unip na zona norte de São Paulo



A ministra da Gestão, Esther Dweck, informou que a taxa de abstenção no Concurso Nacional Unificado (CNU), realizado neste domingo (18), foi elevada, mas dentro das expectativas do governo. Aproximadamente 2,1 milhões de candidatos se inscreveram para concorrer a cerca de 6.400 vagas no serviço público federal. Embora os dados oficiais sobre o comparecimento ainda não tenham sido divulgados, Dweck ressaltou que não houve surpresas significativas. Ela lembrou que a alta taxa de abstenção é uma característica comum em concursos públicos, citando o exemplo do concurso do Banco Central, que também enfrentou um cenário semelhante. “A abstenção nos concursos públicos é alta, a gente viu isso recentemente no concurso do Banco Central, mesmo sendo um concurso caríssimo”, disse.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A ministra destacou que muitos candidatos acabam desistindo devido à falta de tempo para se preparar adequadamente. Ela também mencionou que cerca de 10% da população adulta de Brasília se inscreveu para o “Enem dos Concursos”. Além disso, Dweck comentou que a quantidade de desistências foi relativamente baixa, com apenas 30 mil pessoas optando por não comparecer às provas. “A gente reconhece que os números não são baixos, mas quando a gente deu a oportunidade de desistir, pouquíssima gente desistiu, só 30 mil pessoas”, destacou a ministra. Houve alguns relatos de problemas de falta de energia no Rio de Janeiro, mas esses contratempos foram solucionados antes do início das provas, que ocorreram conforme o cronograma estabelecido.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA