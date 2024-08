Mais de 2 milhões inscritos realizam ‘Enem dos concursos’ em busca de uma vaga nos 21 órgãos do governo federal

Candidatos disputam as 6.640 vagas disponíveis; concurso devia ter sido realizado em maio, mas foi adiado devido às enchentes no Rio Grande do Sul

Werther Santana/Estadão Mais de 2,14 milhões de candidatos inscritos no 'Enem dos Concursos' concorrem a 6.640 vagas para cargos públicos efetivos



Os portões do Concurso Público Nacional Unificado, popularmente chamado de “Enem dos Concursos”, foram fechados às 8h30 deste domingo (18). Mais de 2,1 milhões de candidatos disputam 6.640 vagas disponíveis em 21 órgãos do governo federa. As provas tiveram início às 9h, marcando um momento importante para os participantes. Os portões abriram às 7h30, proporcionando aos candidatos um tempo de 2h30 para a realização da prova matutina. Já no período da tarde, o tempo disponível para os testes é de 3h30, com os portões reabrindo às 13h. Este concurso foi remarcado devido a enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul, que impactaram a data inicialmente prevista, que era 5 de maio.

Ao chegarem aos locais de prova, os candidatos expressaram uma mistura de ansiedade e tranquilidade. Os participantes que estão concorrendo a vagas de nível superior terão que responder a 20 questões de múltipla escolha e uma dissertativa. Para aqueles que buscam vagas de nível médio e técnico, a prova consiste em 20 questões de múltipla escolha e uma redação. No período da tarde, a quantidade de questões muda: os candidatos de nível superior enfrentarão 50 questões, enquanto os de nível médio terão 40.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA