Energia elétrica é 100% restabelecida no Amapá, diz Ministério de Minas e Energia

Eletricidade foi retomada na madrugada desta terça-feira, 24, após um segundo transformador ter sido energizado

O Ministério de Minas e Energia afirmou na manhã desta terça-feira, 24, que a energia elétrica foi totalmente restabelecida no Amapá. Na segunda-feira, 23, o Amapá chegou ao 21º dia de apagão após dois blecautes – um no dia 3 e outro no dia 17, e com quase 90% da população levando suas vidas com o racionamento do fornecimento de eletricidade. Segundo a pasta, na madrugada desta terça, às 3h30, o segundo transformador na subestação Macapá foi energizado, permitindo que o fornecimento de energia elétrica fosse restabelecido em todo o estado.

O transformador foi transportado de Laranjal do Jari, um município ao sul do Amapá. A cidade possui sistema isolado e não foi afetada pelo apagão. “A energização de mais um transformador na subestação Macapá, transportado de Laranjal do Jari, integra um conjunto de ações que vem sendo desenvolvidas, coordenadas pelo Ministério de Minas e Energia, no âmbito do Gabinete de Gestão de Crise, juntamente com as instituições e agentes envolvidas”, diz nota do ministério. Agora, os sistema elétrico do estado conta com dois transformadores na subestação Macapá.