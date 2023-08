Apagão pode ter sido causado por falha em Imperatriz, no Maranhão, afirma Alckmin

Vice-presidente afirmou que recomposição após a queda de energia nacional ‘está sendo rápida’ e recuperação deve levar ‘poucas horas’

FREDERICO BRASIL/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB)



O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou nesta terça-feira, 15, que técnicos do Ministério de Minas e Energia (MME) atuam para solucionar um problema na linha de transmissão em Imperatriz, no Maranhão, que pode ter causado a queda de energia elétrica que afetou Estados de todas as regiões do país. “Estão com problema em Imperatriz, no Maranhão, mas estão debruçados sobre o problema”, assegurou. Nas redes sociais, internautas afirmam que a cidade maranhense permanece sem energia desde as 8h30. O MME informou que, até as 12h30, haviam sido recompostos 41% da carga da região Norte e 85% da região Nordeste. As demais regiões tiveram a situação normalizada.

Em fala a jornalistas, o também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços disse que a recomposição após o apagão “está sendo rápida”. “Já está sendo recuperado. Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste está 100% normal. A gente deverá, em poucas horas, se tudo correr bem, tudo normalizado”, assegurou o vice do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “A causa será em seguida verificada. Importante agora é restabelecer a perda de carga”, finalizou.

O Distrito Federal e todos os Estados do país, exceto Roraima, foram afetados pelo apagão a partir das 8h31, horário em que uma ocorrência foi registrada no Sistema Interligado Nacional, de acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME). O ministro Alexandre Saraiva e o presidente Lula retornam de viagem ao Paraguai, onde estavam para posse do novo presidente do país, Santiago Peña.