‘Ela só tentou acalmar a menina’, diz enfermeira que socorreu agredida em restaurante do Jockey

Reprodução/YouTube/Instagram A enfermeira Dani Aipa (direita) socorreu Milka Borges (esquerda) de uma agressão no restaurante Iulia, no Jockey Club de São Paulo



A enfermeira que socorreu a publicitária Milka Borges da Silva, vítima de agressão no restaurante Iulia, no Jockey Club de São Paulo, no último sábado (11), confirmou que ela foi atacada por uma mulher no banheiro do estabelecimento.

Em uma série de vídeos no Instagram, Dani Aipa afirmou que viu a briga desde o começo e que a mulher, identificada como Fernanda Bonito, estava alterada. Segundo Aipa, tudo que Milka Borges contou em um vídeo publicado no YouTube é verdade.

“A Milka só tentou segurar a menina, só tentou acalmar, porque a menina estava muito alterada. Aí ela começou a bater na Milka, as duas caíram no chão”, relatou.

Segundo a publicitária, a modelo, que seria namorada de um dos fundadores do restaurante, tentou furar fila no banheiro. Depois da primeira agressão, Fernanda saiu do banheiro e voltou com o namorado e seguranças. Milka, enquanto isso, foi ajudada por Dani. “Quando ela saiu do banheiro, um cara começou a esmurrar a porta muito forte, e eu tentando segurar a porta”, corroborou a enfermeira.

Em seguida, Fernanda Bonito teria atirado um copo no rosto de Milka Borges. “O cara parou de bater, aí a menina foi e atacou um copo na cara da Milka. Na hora que ela levantou, ela olhou para o espelho e olhou para mim, eu olhei para o corte e estava muito feio, muito profundo, foi um corte muito grande”, descreveu.

Dani Aipa disse que socorreu a publicitária e tentou enxugar o sangue com papel. Ela colocou Milka dentro de uma cabine do banheiro para protegê-la. “Ela estava em estado de choque, não acreditava, e ficava tirando o papel para ver o corte no espelho. Quando ela tirava, saia muito sangue”, relatou.

“Eu não sabia quem ela era, não sabia o nome dela. Ela disse que estava com um amigo. Não tive mais contato”, disse Aipa, que contou só ter se pronunciado sobre o caso por causa da repercussão.

Milka Borges da Silva abriu um Boletim de Ocorrência no 34º DP, na Vila Sônia, e alegou estar “tomando as medidas judiciais cabíveis”. “Desejo que justiça seja feita e que as pessoas que me agrediram, assim como o restaurante Iulia, que negou segurança e socorro, sejam punidos com o rigor da lei”, disse.

Em nota enviada à imprensa, o restaurante Iulia confirmou o caso de agressão, mas negou que Fernanda Bonito seja sócia do estabelecimento. “Ressaltamos que a acusada de agressão pela denunciante não é sócia e nunca fez parte de nosso restaurante e que deverá responder pelas consequências de seus atos”, diz o texto.