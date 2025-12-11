Colisão no km 107 envolveu quatro caminhões, um ônibus e um carro na madrugada desta quinta-feira (11); pista sentido Rio de Janeiro registra congestionamento

Divulgação / Corpo de Bombeiros Engavetamento na via Dutra deixa um morto e 37 feridos em Taubaté



Um grave acidente envolvendo seis veículos resultou na morte de uma pessoa e deixou outras 37 feridas na madrugada desta quinta-feira (11), na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté (SP). O engavetamento ocorreu por volta das 3h, na altura do km 107, na pista sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, a colisão envolveu quatro caminhões, um ônibus e um carro de passeio. O Corpo de Bombeiros confirmou que o motorista do ônibus não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Entre os 37 feridos, 32 sofreram apenas escoriações leves, receberam atendimento das equipes de socorro no próprio local e foram liberados em seguida. Outras cinco vítimas, classificadas com ferimentos moderados, foram encaminhadas para o Hospital Regional de Taubaté. Até o fechamento desta reportagem, não havia boletim médico atualizado sobre o estado de saúde desses pacientes.

Vazamento de combustível

O impacto da batida provocou o vazamento de combustível na pista. Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no isolamento da área para a contenção do líquido e prevenção de novos acidentes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A ocorrência gerou a interdição total da via durante a madrugada, causando um congestionamento de pelo menos 10 quilômetros. Por volta das 7h, o tráfego foi parcialmente liberado, com duas faixas fluindo e uma permanecendo bloqueada. Às 8h, o trânsito no local ainda apresentava lentidão.

As circunstâncias e causas do acidente ainda não foram esclarecidas pelas autoridades competentes.