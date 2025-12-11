Após ventos de quase 100 km/h e centenas de voos cancelados, sistema avança para alto-mar; temperaturas sobem e chuvas fortes se concentram agora no Centro-Oeste e Norte

JONATHAN CARIAS/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ciclone extratropical se afasta e tempo volta a firmar no Sul e Sudeste nesta quinta-feira



O deslocamento de um ciclone extratropical em direção ao alto-mar deve trazer alívio e estabilidade climática para as regiões Sul e Sudeste do Brasil nesta quinta-feira (11). O afastamento do sistema reduz a intensidade dos ventos e favorece a elevação das temperaturas.

A passagem costeira do ciclone causou transtornos na quarta-feira (10). Rajadas de vento atingiram 96 km/h no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, resultando no cancelamento ou desvio de pelo menos 200 voos. Na região Sul, o acumulado de chuva ultrapassou 250 milímetros em 48 horas, além de registros de destelhamentos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Previsão para esta quinta-feira

Com o ciclone perdendo força no continente, a previsão indica:

Ventos: Ainda podem ocorrer rajadas entre 40 e 50 km/h nos três estados do Sul e em pontos de São Paulo, mas com intensidade muito inferior à do dia anterior. Há alertas de ventos fortes também para o Amazonas, Roraima e a faixa leste do Nordeste (de Pernambuco a Sergipe);

Chuvas: O tempo volta a firmar no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. No Rio de Janeiro e Espírito Santo, há possibilidade de chuvas de fraca intensidade. As precipitações mais fortes devem se concentrar no Centro-Oeste, Acre, Amazonas, Tocantins e na região do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia);

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Temperaturas: O calor retorna gradativamente. A máxima prevista é de 30°C para São Paulo, Campo Grande e Cuiabá. Manaus deve chegar a 34°C, e Porto Alegre a 29°C;

Na capital paulista, o clima será típico de primavera-verão, com calor, umidade e possibilidade de pancadas isoladas, mas sem riscos de grandes temporais.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA