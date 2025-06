Engenheiro é morto por criminosos dentro em casa, invadida com controle clonado

Os assassinos do engenheiro civil Francisco Paulo de Sebe Filippo, de 57 anos, morto durante assalto, na noite desta quarta-feira (4), em sua casa, em São Paulo, usaram um controle clonado do portão eletrônico para invadir o imóvel. Segundo a investigação, ao menos quatro suspeitos entraram na residência, no Jardim Paulista, próximo ao Parque do Ibirapuera, e em oito minutos roubaram objetos de valor, mataram o empresário e saíram. Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), a investigação do caso foi encaminhada para o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que realiza as diligências para identificar os criminosos e esclarecer o crime.

O engenheiro era sócio e diretor técnico da construtora Filippo, ativa desde 1992 na capital paulista e com empreendimentos em bairros como Aclimação, Brooklin e Chácara Klabin.

Os ladrões entraram pela garagem, pouco depois das 19 horas, após abrir o portão com o dispositivo clonado. O vigilante só chegou depois para trabalhar e não percebeu nenhuma movimentação estranha. O engenheiro foi rendido Os suspeitos recolheram joias e relógios. O valor dos bens não foi revelado.

Assim que entraram na casa, eles desligaram as câmeras do lado interno, mas não fizeram o mesmo com as câmeras externas. Uma delas flagrou os criminosos deixando o local em um automóvel Hyundai HB20. O carro foi abandonado em uma rua do bairro Moema e apreendido pela polícia.

Quando a mulher do empresário chegou na residência, com o filho de cinco anos do casal, encontrou o marido morto. Os suspeitos já haviam fugido. Ele foi baleado com um tiro na nuca na sala de jantar. Não foram encontrados indícios de que Filippo teria reagido durante a abordagem.

Conforme a SSP, o caso foi registrado inicialmente como latrocínio e localização/apreensão de veículo no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Na atualização das informações, a pasta informou que a investigação foi encaminhada para o Deic. Exames periciais foram requisitados e diligências estão em andamento para identificar os autores e esclarecer os fatos.