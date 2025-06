EUA soltam jovem estudante brasileiro detido a caminho de treino de vôlei

Marcelo Gomes da Silva, que estava em situação migratória irregular no país, pagará fiança de US$ 2 mil, quase o mínimo, após cinco dias de detenção durante os quais dormiu em chão de concreto, sem acesso a um chuveiro

Reprodução/Arquivo Pessoal O DHS argumentou que as autoridades detiveram o jovem porque descobriram que ele estava “ilegalmente” no país



Um juiz federal do estado de Massachusetts ordenou nesta quinta-feira a libertação de Marcelo Gomes da Silva, um estudante brasileiro de 18 anos que chegou aos Estados Unidos com cinco anos de idade e foi detido pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) no último sábado a caminho de um treino de vôlei. Marcelo, que estava em situação migratória irregular no país, pagará fiança de US$ 2 mil, quase o mínimo, após cinco dias de detenção durante os quais dormiu em chão de concreto, sem acesso a um chuveiro e em um ambiente com homens com o dobro de sua idade, disse à imprensa a advogada do jovem, Robin Nice. “Isso não deveria ter acontecido. Causaram transtornos à vida de um jovem e de uma comunidade. Esses jovens deveriam estar comemorando sua formatura”, acrescentou. O Departamento de Segurança Interna (DHS) argumentou que as autoridades detiveram o jovem porque descobriram que ele estava “ilegalmente” no país quando dirigia o veículo de seu pai, que é procurado por ser um “perigo para a segurança pública”, segundo o órgão, pois dirige em excesso de velocidade.

Mas a advogada do jovem argumentou que o juiz reconheceu que ele tinha direito ao devido processo legal, portanto, seria liberado na tarde ou noite de hoje do centro de detenção para retornar à escola, e é “improvável” que o ICE o detenha novamente porque ele já pagou a fiança. Centenas de amigos, colegas de classe e professores do brasileiro protestaram para exigir a libertação dele nos últimos dias.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A governadora de Massachusetts, Maura Healy, do Partido Democrata, divulgou um vídeo no qual conclamou “o ICE a fazer a coisa certa e libertar Marcelo”, porque ele mora em Milford desde os cinco anos de idade, é “um aluno exemplar, um atleta e toca na banda do colégio”. “Ele deveria estar na escola com seus amigos e colegas de equipe, não em um centro de detenção”, declarou.

*Com informações da EFE

Publicado por Fernando Dias