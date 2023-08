Entenda como funciona a fila da lista de transplantes e porque Faustão já recebeu o coração

Ministério da Saúde explicou que existem critérios técnicos que levam em consideração a tipagem sanguínea, compatibilidade de peso e altura e a gravidade; apresentador foi operado neste domingo, 27

Reprodução/Globo/17.06.2021 Faustão recebeu transplante de coração nesto domingo, 27



Internado desde o dia 5 de agosto para tratamento de insuficiência cardíaca, o apresentador Faustão recebeu neste domingo, 27, o transplante de coração. Na última semana ele teve uma piora em seu estado de saúde e os médicos consideram necessário realizar a operação. Seu quadro foi dado como delicado pelos profissionais que o acompanham, o que fez com que ele entrasse na lista de transplante, que é regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que leva em consideração, para definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso. Diante do anúncio da operação de Faustão, o Ministério da Saúde fez um comunicado explicando como funciona o Sistema Nacional de Transplantes. Segundo eles, a lista é única e vale tanto para os pacientes do SUS quanto para os da rede privada. Os critérios da lista de espera são técnicos e elevam em consideração a e tipagem sanguínea, compatibilidade de peso e altura, compatibilidade genética e critérios de gravidade distintos para cada órgão, determinam a ordem de pacientes a serem transplantados”. Eles acrescentam dizendo que quando esses critérios técnicos são semelhantes, “a ordem cronológica de cadastro, ou seja, a ordem de chegada, funciona como critério de desempate. Pacientes em estado crítico são atendidos com prioridade, em razão de sua condição clínica”.

O Ministério da Saúde explicou que no caso do apresentador Fausto Silva, em razão de seu estado grave de saúde, “ele recebeu um coração após constatada a compatibilidade necessária para o procedimento”. Eles também informaram que além dele, entre os dias 19 e 26 de agosto “foram realizados 11 transplantes de coração no país, sendo sete no estado de São Paulo, unidade da federação com maior volume de transplantes”, e que no “primeiro semestre de 2023, foram realizados 206 transplantes de coração no Brasil, o que representa aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado”. No comunicado, o Ministério da Saúde também falou que o Brasil tem o maior sistema público de transplantes de órgãos no mundo e que oda a estrutura é gerenciada pelo Ministério da Saúde, que assegura que cirurgias de alta complexidade sejam realizadas para pacientes da rede pública e privada, em situação de igualdade. Faustão foi operado neste domingo e a cirurgia durou cerca de 2h30 e ele permanece na UTI, “pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição”, diz o comunicado encaminhado à Jovem Pan.