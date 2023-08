Einstein recebe coração para transplante, e Faustão é operado

Cirurgia durou pouco mais de duas horas; apresentador segue na UTI para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição

Reprodução/Band/12.01.2022 Apresentador está internado desde o dia 5 de agosto



O apresentador Fausto Silva, Faustão, recebeu neste domingo, 27, o novo coração. Segundo o boletim médico, a cirurgia durou cerca de 2h30 e ele permanece na UTI, “pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição”, dia o comunicado encaminhado à Jovem Pan, e assinado e assinado pelos médicos Fernando Bacal, cardiologista do Hospital Albert Einstein, Fábio Antônio Gaiotto, cirurgião cardiovascular e Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico. O Hospital Albert Einstein informou que foi acionado pela Central de Transplante do Estado de São Paulo na madrugada deste domingo e logo foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B. Faustão está internado desde o dia 5 de agosto deviso a uma insuficiência cardíaca, uma síndrome caracterizada pela incapacidade do coração de atuar de maneira adequada, o que compromete o funcionamento do organismo e leva à diminuição da qualidade de vida. Dentre as causas, estão doenças como hipertensão, diabete, obesidade, cardiopatias, infarto do miocárdio ou doenças valvares. Aos 73 anos, Faustão se demitiu no último mês de maio do programa que apresentava na Band.