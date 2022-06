Entenda o caso Leandro Bossi, desaparecido há 30 anos no Paraná

Menino foi visto pela última vez em um show, realizado em uma praia de Guaratuba, em 1992; caso será reaberto e investigado como homicídio

Polícia Civil/Divulgação Leandro Bossi desapareceu em Guaratuba, no Paraná, em 1992



O Governo do Paraná confirmou, na sexta-feira, 10, que uma ossada analisada corresponde com o material genético de Leandro Bossi, menino desaparecido há 30 anos em Guaratuba, no litoral do Estado. O caso será reaberto e investigado como homicídio. O menino desapareceu em fevereiro de 1992. Na época, aos sete anos, ele foi visto pela última vez em um show, realizado em uma praia da cidade. A polícia foi acionada, mas nenhum indício foi encontrado. O nome de Leandro entrou para a lista do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas (SICRIDE). Quase dois meses depois, em 6 de abril, Evandro de Ramos Caetano, de seis anos, também desapareceu na cidade. De acordo com Maria Caetano, mãe do menino, a vítima disse que voltaria para casa, para buscar um videogame. Contudo, ele sumiu. Após cinco dias, um corpo foi encontrado em uma área de mata por lenhadores. No local, foram encontradas as chaves da casa do menino, além de um par de chinelos. O pai de Evandro, Ademir Caetano, reconheceu o filho, no Instituto Médico-Legal (IML), por meio de uma marca de nascença nas costas. À época, cinco pessoas confessaram o crime.