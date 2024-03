Entregador é baleado no Rio de Janeiro por PM que se recusou a buscar pedido na portaria

Nilton Ramon de Oliveira foi atingido na perna e está em estado grave;

Reprodução/Twitter/@claudiaalmk Nilton Ramon foi baleado pelo PM Roy Martin



O entregador Nilton Ramon de Oliveira, de 24 anos, está em estado grave após ter sido baleado, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, pelo policial militar Roy Martin Cavalcanti, que se recusou a buscar o pedido na portaria. O tiro atingiu a coxa do jovem, que se encontra no CTI do Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. O agressor se apresentou na 30ª DP (Marechal Hermes), e a Corregedoria da PM abriu um procedimento para apurar o fato. Roy disse ter agido em legítíma defesa após o entregador tentar pegar sua arma.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O momento da discussão entre o entregador e o policial foi registrado pelo jovem que mostrou que ele estava desarmado. A desavença entre os dois homens começo pelo aplicativo, quando Roy exigiu que Nilton levasse a entrega até sua casa, e o entregador se negou, dizendo que não era obrigado a realizar tal ação. Após a resposta, eles começaram a discutir por mensagens no aplicativo. Na gravação é possível ver a arma do PM, contudo, o momento do disparo não foi registrado no vídeo.

Nas redes sociais, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, comentou sobre o caso: “Serão tomadas medidas cabíveis. A segurança pública é um direito de todas as pessoas e não podemos aceitar que a violência siga tendo pessoas negras como alvos prioritários”, escreveu a ministra, que também informou que solicitou uma reunião na segunda-feira, 4, com o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Segundo ela, o caso do entregador vai ser inserido na pauta de prioridades.