ONU faz apelo por ajuda para combater níveis extremos de desnutrição infantil em Gaza: ‘Crianças morrem de fome’

OMS relatou cenas sinistras de menores famintos, após auxiliar dois hospitais no norte do enclave palestino no último fim de semana, pela primeira vez desde outubro

MOHAMMED ABED / AFP Crianças palestinas recebem rações de comida cozida como parte de uma iniciativa voluntária de jovens em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, em 5 de março



A ONU (Organização das Nações Unidas) fez um apelo nesta terça-feira, 5, em busca de ajuda para salvar as crianças na Faixa de Gaza que estão morrendo de fome. Segundo o órgão, os níveis de desnutrição infantil no norte de Gaza são “particularmente extremos” e cerca de três vezes mais altos do que no sul do enclave palestino, onde mais ajuda tem sido disponibilizada. O fato de “crianças estarem começando a morrer de fome (…) deveria ser um alerta diferente dos outros”, afirmou o porta-voz do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (Ocha), Jens Laerke. A Organização Mundial da Saúde (OMS) relatou cenas “sinistras” de crianças famintas, após auxiliar dois hospitais no norte da Faixa no último fim de semana, pela primeira vez desde outubro.

O Ministério da Saúde de Gaza, liderado pelo movimento palestino islamista Hamas, afirmou que pelo menos 15 crianças morreram no hospital devido à desnutrição e desidratação, e seis bebês estão em grave perigo por desnutrição aguda. Richard Peeperkorn, representante da OMS em Gaza e na Cisjordânia, afirmou que uma em cada seis crianças com menos de dois anos de idade estava gravemente desnutrida no norte de Gaza. “Isso foi em janeiro. Portanto, é provável que a situação seja maior hoje”, acrescentou Peeperkorn, referindo-se à época em que os dados foram registrados.

Os médicos do Hospital Kamal Adwan, o único hospital pediátrico no norte da Faixa de Gaza, informaram à equipe da OMS que “pelo menos 10 crianças morreram de fome”, disse o líder da missão, Ahmed Dahir, que participou por vídeo em uma coletiva de imprensa realizada em Genebra. Nesta terça-feira, aviões dos Estados Unidos lançaram mais de 36 mil suprimentos alimentares sobre a Faixa de Gaza, como parte de uma operação conjunta com a Jordânia, declarou o exército dos EUA. A ONU já tinha alertado que a fome na Faixa de Gaza, assolada por uma crise humanitária desde o começo da guerra entre Hamas e Israel, iniciada em 7 de outubro, era algo inevitável.

*Com informações da AFP e Reuters