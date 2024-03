Equipe de buscas encontra corpo do piloto de avião que caiu em Jundiaí

Aeronave particular de pequeno porte desapareceu após sair do aeroporto de Jundiaí, com destino à capital paulista; apenas piloto estava no avião

Reprodução Queda do avião bimotor ocorreu na região da Serra do Japi, após decolar de Jundiaí; piloto era único ocupante



O corpo do piloto do avião que desapareceu após decolar de Jundiaí (SP) foi encontrado neste sábado (30), de acordo com a Defesa Civil de São Paulo. Os destroços da aeronave foram encontrados na sexta-feira (29), na área do acesso no km 60 da rodovia Anhanguera, mas o piloto não havia sido encontrado. As buscas foram interrompidas devido à falta visibilidade com o cair da noite, mas foram retomadas nesta manhã. Uma equipe em chegou ao local e localizou o corpo do piloto Angelo Chaves Pucci, de 44 anos. O avião bimotor decolou de Jundiaí e foi localizado na região da Serra do Japi. A queda ocorreu por volta das 20h40 de quinta-feira (28), segundo informações da FAB. De acordo com a Defesa Civil de São Paulo. As buscas contaram com três equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, com apoio da FAB e do helicóptero Águia da Polícia Militar.

A aeronave, um modelo Piper Aircraft com capacidade para cinco passageiros, decolou do aeroporto de Jundiaí com destino ao aeroporto de Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. A aeronave pertence à empresa HKTC do Brasil, multinacional chinesa especializada em comércio exterior. A documentação da aeronave estava em dia, conforme a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), e a licença previa apenas serviços aéreos privados, sendo vedado o uso para táxi aéreo. A FAB anunciou a localização dos destroços na sexta-feira (29), após retomar as buscas pela aeronave desaparecida. A queda do avião bimotor ocorreu na região da Serra do Japi, após decolar de Jundiaí.

