Equipe do Samu é atacada a tiros enquanto atendia paciente em Teresina

Dois servidores ficaram feridos, mas passam bem, segundo o Fundo Municipal de Saúde; caso ocorreu no sábado, 15

Divulgação/Prefeitura de Teresina Servidores do Samu foram baleados no último sábado, 15



Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi atacada a tiros enquanto atendia um paciente em Teresina, capital do Piauí. O caso ocorreu no bairro Vamos Ver o Sol, na zona sul da cidade, no sábado, 15. A equipe fazia o atendimento de um paciente que também foi ferido por disparo de arma de fogo quando foram atacados. Segundo o Fundo Municipal de Saúde, uma enfermeira e o motorista ficara feridos. Os dois servidores foram levados ao Hospital Urgência de Teresina (HUT) pelo médico da equipe, que assumiu o volante e levou os feridos para a unidade de saúde. De acordo com o órgão, a enfermeira foi transferida para um hospital particular e recebeu alta no início da tarde deste domingo, 16. O motorista passou por cirurgia neste domingo e permaneceu internado. Segundo o município, o homem passa bem. O órgão lamentou o ocorrido e disse que presta todo o apoio para ajudar os dois funcionários baleados e os familiares. A reportagem da Jovem Pan procurou a Polícia Civil e questionou se houve prisões de suspeitos. A corporação não deu retorno até o momento. O espaço será atualizado assim que houver uma manifestação. Não há informações do estado de saúde do paciente.

O Conselho Regional de Enfermagem (Coren) classificou o ataque como um “ato de covardia extrema”. “O episódio evidencia o risco ao qual profissionais de Enfermagem são expostos diariamente, com pouca ou nenhuma segurança durante o horário de trabalho. É inadmissível que ainda tenhamos que nos deparar com casos como esse enquanto desempenhamos nossas atividades”, criticou a entidade, que complementou dizendo que está acompanhando o caso. “Todo e qualquer ato de violência contra profissionais de Enfermagem são veementemente repudiados por esta autarquia federal. O Coren-PI e o Cofen reafirmam o seu compromisso de proteger a boa prática de Enfermagem e o direito à Saúde do cidadão, bem como de garantir a segurança dos profissionais e da população assistida”, finalizou.