José Bonifácio, prefeito de Cabo Frio, morre aos 78 anos

Informação foi confirmada pela prefeitura na manhã desta sexta-feira, 17; o chefe do Executivo enfrentava um câncer e pediu licença médica na semana passada

Reprodução/Facebook Prefeitura de Cabo Frio Velório começou às 9h e seguirá até o sepultamento, previsto para às 16h; familiares e amigos farão homenagem ao político



O prefeito da cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, José Bonifácio Ferreira Novellino, morreu nesta segunda-feira, 17, aos 78 anos. A informação foi confirmada pela Prefeitura do município. Segundo a gestão municipal, José Bonifácio enfrentava um câncer e morreu na madrugada de segunda. O velório do chefe do Executivo local começou às 9h no Palácio das Águias, com o sepultamento previsto para às 16h no Cemitério Santa Izabel. A prefeitura confirmou que uma homenagem ao prefeito acontecerá durante o velório nesta segunda a partir das 13h, quando familiares, amigos e autoridades discursarão durante a cerimônia, que está aberta ao público. Na sexta-feira, 14, a prefeitura informou que entrou com pedido de licença médica pelo período de 90 dias para que Bonifácio pudesse prosseguir com seu tratamento de saúde. Com isso, a vice-prefeita, Magdala Furtada tomaria posse na manhã desta segunda. “Líder incansável, estava no terceiro mandato à frente de Cabo Frio. Sua vida é um exemplo para todos nós, com uma trajetória política construída em bases sólidas, dedicada a servir nossa cidade e nossa população”, diz a nota do Legislativo Municipal, que informa ainda que o rito da lei será seguido para que Magdala assuma a prefeitura.