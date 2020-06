Escritórios e concessionárias poderão reabrir nesta sexta na cidade de SP

Será permitido o funcionamento com 20% da capacidade e 4 horas diárias

Zanone Fraissat/Folhapress Concessionárias e escritórios já tinham autorização para funcionar durante a quarentena, desde que a portas fechadas.



A partir desta sexta-feira (5), serão autorizados a reabrir na cidade de São Paulo concessionárias de veículos e escritórios. Segundo o prefeito Bruno Covas (PSDB), a medida estará publicada amanhã no Diário Oficial. “Vamos assinar com dois dos cinco setores. Vendas de veículos e escritórios”, disse, nesta quarta (4), em entrevista coletiva.

O governo anunciou no dia 27 de maio as regras de abertura das atividades, que acontecerão em 5 fases. A cidade de São Paulo está na fase 2, o que permite a reabertura com restrições dos seguintes setores – atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércio e shoppings centers. Segundo o governo, esses setores poderão funcionar desde que observadas as restrições de fluxo, horário e medidas de distanciamento.

As concessionárias e os escritórios já tinham autorização para funcionar durante a quarentena, desde que a portas fechadas. De acordo com Covas, será permitido o funcionamento com 20% da capacidade e 4 horas diárias. No caso dos shoppings, precisará ter um controle do uso da praça de alimentação.

Os setores precisaram apresentar normas de abertura e passar pela aprovação da Vigilância Sanitária. Confira as regras:

Funcionamento de até quatro horas (fora dos horários de pico)

Espaçamento de 1,5 metro entre as pessoas

Demarcações e barreiras físicas

Estímulo ao teletrabalho e home office, principalmente para mães com filhos pequenos e para pessoas de grupo de risco

Disponibilizar álcool gel, água e sabão

Uso obrigatório de máscaras

Medição de temperatura

Auxílio à testagem

Os protocolos serão assinados com entidades representantes de escritórios de advocacia, como a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), e de contabilidade. O presidente da Câmara dos Vereadores, Eduardo Tuma, será testemunha do acordo.