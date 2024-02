Espectadores ficam presos em cinema do Rio de Janeiro

Nas redes sociais, uma das pessoas que estava no local contou que os funcionários foram embora e os esqueceram lá dentro

Divulgação Estação Net Botafogo



Espectadores que foram assistir ao filme ‘Os Rejeitados’ no sábado, 27, no Estação Net Botafogo, no Rio de Janeiro, foram esquecidos dentro do cinema. “São vinte para meia noite, estamos todos aqui no cinema Estação Net Botafogo, estamos presos. Viemos assistir os rejeitados e os funcionários foram embora e trancaram todos que estavam assistindo o filme. Tem um grupo aqui dentro preso nesse cinema. Isso é um absurdo. É absolutamente absurdo. Estamos trancados chamando polícia, bombeiros, porque o grupo Estação net trancou a gente aqui dentro e não tem como sair”, relatou Marcelo Alonso em um vídeo compartilhado nas redes sociais. Em resposta a uma publicação, também compartilhada nas redes, a Estação Net de Cinema se desculpou pelo ocorrido e disse estar pronta para “tomar ovada” das pessoas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Aqui quem escreve é Adriana, diretora do Estação, pronta para tomar a merecida ovada de vocês. Mas principalmente quero pedir desculpas a todos, aos que foram vítimas desta situação absurda e ao resto do nosso público!”, escreveu. “Ser trancado num cinema não é admissível, e nunca aconteceu em quase 40 anos de existência do Estação. Foi fruto de um erro da nossa gerente que não fez a ronda pelas salas antes de apagar as luzes e fechar a casa”, explicou. “Se conhecerem alguém que estava nesta sessão, por favor peçam para entrar em contato conosco, pois gostaríamos de conversar com todos”, finalizou. A reportagem tentou entrar em contato com o grupo, mas até a publicação não obteve retorno.