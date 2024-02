Ministério da Saúde começa a distribuir vacinas contra dengue na próxima semana

Imunizante será aplicado em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em 521 municípios; 6,5 milhões de doses vão ser aplicadas no ano

FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO 521 municípios serão contemplados com a vacina contra dengue



O Ministério da Saúde anunciou que as vacinas contra a dengue serão entregues a partir da próxima semana. O diretor do Programa Nacional de Imunizações, Eder Gatti, afirmou que as regiões com maior incidência da doença terão prioridade no recebimento das doses. Ao todo, 521 municípios serão contemplados com o imunizante, que será aplicado em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O governo espera receber mais 500 mil doses da vacina, além do primeiro lote de 750 mil unidades entregue em janeiro. A orientação do Ministério da Saúde é seguir as diretrizes da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização e da Organização Mundial da Saúde, que recomendam a vacinação prioritária de crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos. No entanto, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, alertou que a vacina não é a solução para o combate à dengue e ressaltou a importância de eliminar os focos do mosquito transmissor.

Neste ano, serão distribuídas 6,5 milhões de doses da vacina para os 521 municípios selecionadas. Para 2025, o Ministério da Saúde já adquiriu 9 milhões de doses. O público-alvo da vacinação são crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, faixa etária que apresenta maior número de hospitalizações por dengue, depois dos idosos. A escolha dos municípios contemplados levou em consideração critérios como população acima de 100 mil habitantes, alta transmissão da doença e predominância do sorotipo 2 da dengue. O Ministério da Saúde não divulgou a quantidade de doses destinadas a cada município.

