‘Espero que Moraes apresente a fundamentação da operação o mais rápido possível’, diz Bolsonaro

Presidente falou sobre a operação da PF, por ordem do STF, contra empresários acusados de envio de mensagens suspeitas

Clauber Cleber Caetano/PR Presidente Jair Bolsonaro diz que aguarda fundamentação da operação da PF contra empresários



O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira, 25, que aguarda um parecer do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em relação a determinação dada a Polícia Federal para que cumprisse oito mandados de busca e apreensão em endereços ligados a empresários acusados de defender, em mensagens encaminhadas em um grupo de WhatsApp, um golpe de Estado, em caso de vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições 2022. Durante live que realiza semanalmente, Bolsonaro disse que tudo indica que a decisão tomada pelo ministro teve como base uma reportagem de um jornal. “Foi sim quebrado o sigilo de todos eles. Oito empresários. Depois foi feita a apreensão de celulares, bloqueio de bens”, inicia o mandatário. “A gente espera que o ministro Alexandre de Moraes apresente a fundamentação dessa operação o mais rápido possível. Porque agora, estou vendo, que a escalada contra a liberdade, aquilo que sempre tenho falado, tem se avolumado em cima destes empresários”, comentou.

Dois oito empresários acusados, Bolsonaro diz que é próximo a dois deles. Ele também mostra preocupação com as ações de Moraes. “Trocam informações no WhatsApp comigo e realmente quero entender o que está acontecendo que ninguém sabe. Fiz uma nota agora há pouco nas minhas mídias sociais falando exatamente do que está atingindo essa parte da sociedade, que no meu entender não falta mais nada para que realmente possamos ter um problema grave no Brasil provocado por uma pessoa”.

O presidente ainda cita que a liberdade de expressão está constituída no artigo 220. “Em seus dois parágrafos é bem claro que ela é sagrada. Não vou entrar em muitos detalhes. Aguardamos agora uma briga de gigantes, com bom advogados, que tem direito a ter acesso ao processo. Afinal, contas foram bloqueadas, telefones apreendidos, e que eu sei desses empresários, como outros no Brasil, não mereciam esse tipo de comportamento por parte de uma pessoa que deveria zelar pelo cumprimento da Constituição”, finalizou.