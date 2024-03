Espírito Santo contabiliza 19 mortos por consequência das chuvas 

Estima-se que 7.287 mil pessoas estejam desalojadas, e outras 411 desabrigadas nos municípios de Apiacá, Mimoso do Sul, Vargem Alta e Bom Jesus do Norte

Reprodução/Instagram/@ninobellieny Mimoso do Sul, no Espírito Santo, é afetada pelo temporal que atinge Sudeste do Brasil



Após três dias das chuvas de atingiram o Espírito Santo, as autoridades seguem contabilizando os danos. Nesta segunda-feira, 25, subiu para 19 o número de mortos, segundo a Secretária de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo. O município de Mimoso do Sul foi o mais atingido, são 17 mortes. Seis pessoas ainda estão desaparecidas. Na cidade, as ruas ainda seguem alagadas. Estima-se que 7.287 mil pessoas estejam desalojadas, e outras 411 desabrigadas nos municípios de Apiacá, Mimoso do Sul, Vargem Alta e Bom Jesus do Norte, que foram os mais afetados. No sábado, 23, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, decretou situação de emergência no estado. Nesta terça-feira, ainda seguia o alerta para as fortes chuvas na região, com risco de deslizamento de encostas nas áreas urbanas e quedas de barreira às margens de rodovias.