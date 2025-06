‘Esses caras mataram minha filha’, diz mãe de brasileira morta em vulcão na Indonésia

Pais de Juliana Marins responsabilizam o guia, a empresa que organizou a trilha e a administração do parque pela morte da publicitária

Reprodução/Instagram Juliana Marins e família durante viagem em Foz do Iguaçú



O programa Fantástico, da TV Globo, exibiu neste domingo (29), novas imagens sobre o acidente que matou a publicitária brasileira Juliana Marins, em um acidente enquanto ela escalava o vulcão Rinjani, na Indonésia. Em uma das imagens, é possível ver a luz do capacete ainda acesa. Ao programa, os pais da publicitária responsabilizaram o guia e a empresa que organizou a trilha pela morte dela, além da administração do parque. “É uma indignação muito grande. Esses caras mataram minha filha”, disse Estela Marins, a mãe de Juliana.

Segundo os pais da brasileira, o guia da excursão deixou a publicitária sozinha na trilha, após ela reclamar de cansaço e saiu para fumar, por cerca de 40 minutos. Os pais também relataram que a equipe que levou os turistas ao Rinjani, uma trilha considerada desafiadora e perigosa, contava apenas com uma corda como equipamento de resgate. “Os culpados, no meu entendimento, são o guia, que deixou Juliana sozinha para fumar, 40 ou 50 minutos, tirou os olhos dela. A empresa que vende os passeios, porque esses passeios são vendidos em banquinha como sendo trilhas fáceis de fazer. Mas o primeiro culpado, que eu considero o culpado maior, é o coordenador do parque. Ele demorou a acionar a Defesa Civil”, disse o pai da brasileira, Manoel Marins.

O acidente ocorreu por volta das 4h. A Defesa Civil só chegou ao local por volta das 19h. Juliana morreu por conta das lesões provocadas pela queda e seu corpo só foi resgatado dias depois.

*Com informações do Estadão Conteúdo