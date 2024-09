Estação Jabaquara do metrô é renomeada em homenagem ao Comitê Paralímpico Brasileiro

Nome da estação passará a ser Jabaquara-Comitê Paralímpico Brasileiro

Na tarde desta quarta-feira (18), o governo do estado realizará a assinatura de um decreto que renomeará a estação Jabaquara, da Linha 1-Azul do Metrô, para Jabaquara-Comitê Paralímpico Brasileiro. Essa mudança visa prestar homenagem ao Comitê Paralímpico Brasileiro e aos atletas que representaram o país nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. A estação Jabaquara, situada na Avenida Jabaquara, tem um significado histórico, sendo a primeira a ser construída na cidade de São Paulo, com suas obras iniciadas em 1968. A nova denominação reflete o reconhecimento do esforço e das conquistas dos atletas paralímpicos brasileiros.

O evento de assinatura do decreto ocorrerá no Palácio dos Bandeirantes e contará com a presença de importantes autoridades. Entre os convidados estão os secretários de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, e dos Transportes Metropolitanos, Marco Antonio Assalve. O presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Mizael Conrado, também estará presente para celebrar essa importante homenagem.

