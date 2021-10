Estado de São Paulo chega a 150 mil mortes por Covid-19

Se fosse um país, Estado seria o oitavo com mais mortes no mundo, à frente de locais com população maior

SAULO ANGELO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 28/04/2021 Mês de setembro teve redução no número de mortes, mas ainda assim SP chegou a uma triste marca



O Estado de São Paulo registrou 97 mortes por Covid-19 nas últimas 24h, chegando a um total de 150.050 óbitos desde o início da pandemia, segundo dados divulgados pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade). Se fosse um país isolado, São Paulo seria o oitavo com mais mortes no mundo, com números maiores do que os de locais mais populosos como Inglaterra, Indonésia ou Itália. O Brasil é o segundo país com mais óbitos no mundo, 597.723, atrás apenas dos Estados Unidos, que perdeu mais de 700 mil vidas para o coronavírus.

O mês de setembro registrou queda nos indicadores da pandemia em São Paulo, com média de 132 mortes por dia, a menor desde novembro de 2020, o que é atribuído principalmente ao avanço da campanha de vacinação. O Estado registrou 1.313 novos casos confirmados da doença nas últimas 24 horas, chegando ao total de 4.369.061 casos da Covid-19 desde março de 2020. A imunização contra a Covid-19 avançou no estado, que possui mais de 26,5 milhões de pessoas com o esquema vacinal completo (já com a segunda dose ou dose única aplicada), ou seja, cerca de 60% da população paulista. Ao menos 82,32% da população paulista já recebeu ao menos uma dose.

O pior dia da pandemia em São Paulo até hoje foi 6 de abril, quando 1.329 mortes por Covid-19 foram registradas no Estado. Até sexta-feira, 1º, 4.697 pacientes estavam internados em todo o território, sendo 2.289 em unidades de terapia intensiva e 2.408 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado estava em 31,3% e na Grande São Paulo em 39,5%. Preocupa a desaceleração da vacinação nos últimos dias, o que motivou o governo estadual a fazer o ‘dia V’ da vacina neste sábado, em busca de imunizar quem faltou na hora de receber a segunda dose na data adequada.