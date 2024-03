Estado de São Paulo chega a 51 mortes por dengue

Outros 151 óbitos são investigados; capital confirmou a terceira morte e mais de 40 mil casos

Banco de imagens/Pixabay O mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue, da zica e da chikungunya



O Estado de São Paulo chegou a 51 mortos por dengue, mostra os dados divulgados pelo painel de controle da doença da Secretaria Estadual da Saúde (SES) neste sábado, 9. Em 2024, já foram confirmados 177.384 casos. Os dados também apontam que 151 óbitos são investigados. Na capital, há três registro de mortes, 41.013 casos e 38 mortes em investigação. Na terça-feira, 5, o governo de São Paulo decretou estado de emergência por causa da dengue, e outros 22 municípios paulista também adotaram a mesma medida.

A decisão foi tomada pelo Centro de Operações de Emergências (COE), grupo coordenado pela secretaria, após o estado passar da marca de 300 casos confirmados da doença a cada 100 mil habitantes. Com esse decreto, o estado soma-se a um grupo com outras oito unidades da Federação (AC, DF, GO, MG, ES, RJ, SC e AP) em emergência para dengue. São 22 as cidades paulistas que fizeram o mesmo movimento. De acordo com o Ministério da Saúde, 192 municípios já decretaram emergência no Brasil.

O decreto facilita o recebimento de recursos do governo federal e agiliza o processo em ações de combate à doença. Há cerca de um mês, o governo estadual criou o COE, que antecipou o pagamento de R$ 205 milhões aos 645 municípios paulistas para investimentos em saúde. Em janeiro, quando o Ministério da Saúde divulgou a lista de municípios que deveriam receber a dose da vacina da dengue, apenas 11 estados de São Paulo foram contemplados, sendo eles: Guarulhos, Suzano, Guararema, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Poá, Arujá, Santa Isabel, Biritiba-Mirim, Salesópolis. A vacinação começou a ser realizada em 19 de fevereiro. Ness eprimeiro momento, o público-alvo da vacinação é a faixa entre 10 e 14 anos.